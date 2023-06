Volo dall’auto in corsa sulla A14, miracolata ragazza di 26 anni

Una 26enne portorecanatese sarebbe finita fuori dall’auto in corsa, rovinando sull’asfalto, mentre percorreva l’autostrada A14. E’ stata soccorsa dal 118 e poi trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette, in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto ieri, verso le 13, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, la 26enne viaggiava in macchina con la sorella e la madre (che era alla guida). E sarebbe stata sfiorata la tragedia, considerato che la ragazza, riversa immobile a terra, per miracolo non è stata investita da alcun mezzo di passaggio. Sul posto oltre al 118 e ai vigili del fuoco, è arrivata una pattuglia della Polizia autostradale per i rilievi. I poliziotti dovranno ora ricostruire se la giovane sia finita in mezzo alla carreggiata a seguito di un gesto volontario o se a causa di un difetto tecnico dello sportello della vettura.