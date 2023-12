Volo di 10 metri nel dirupo. Salvato un motociclista

È stato recuperato dopo un’ora, durante la tarda mattinata di ieri, e trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette il motociclista finito in un canalone boscoso nel territorio di Poggio San Vicino. Protagonista della disavventura il 43enne P. D. abitante ad Ancona, che verso le 11, con la propria moto da enduro, insieme a due amici pure loro residenti nell’Anconetano, stava effettuando un’escursione lungo un tratto di strada sterrata. Per cause in via di accertamento, P. D. con la sua moto usciva dalla carrareccia precipitando per una diecina di metri lungo un dirupo in cui, rotto il casco, restava cosciente ma dolorante e bloccato. I due amici hanno allertato i soccorsi: sul posto, in cui era rimasto un compagno del ferito, mentre l’altro dava indicazioni per farvi giungere le unità mobilitate, sono intervenute una squadra della Piros, una dei vigili del fuoco di Apiro, due tecnici SAF dei vigili del fuoco di Macerata specializzati in recuperi, l’equipe sanitaria del 118 e un gruppo del Soccorso alpino. Considerate le modalità dell’infortunio e le condizioni del pilota, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso: da Fabriano è arrivato Icaro-2 munito di verricello con cui il personale dell’eliambulanza, stabilizzato l’uomo politraumatizzato, lo ha sollevato: il ferito è stato portato fino alla base dell’elicottero per essere trasportato all’ospedale regionale.