Volo di 8 metri dalla finestra, 87enne a Torrette

di Giorgio Giannaccini

Un anziano di 87 anni stava effettuando dei lavori in casa, ma poi si sarebbe sporto dalla finestra e avrebbe perso l’equilibrio, facendo un volo di otto metri. Per questo Enrico Cotronè è stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. L’episodio è successo ieri in tarda mattinata, a Potenza Picena. Intorno alle 12, l’87enne si trovava nella sua abitazione in via Gasparrini, appena fuori dal centro storico e non molto distante dal campo sportivo comunale "Ferruccio Orselli". Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava svolgendo dei lavoretti dentro alla sua abitazione, finché è salito al secondo piano. Una volta lì, avrebbe cercato di passare dalla finestra per accedere così a un silos, che si trova accanto alla sua abitazione. E nel mentre ha chiamato i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, chiedendo aiuto. Tutto inutile, perché nell’attesa l’87enne ha cercato di accedere a un silos ma sarebbe caduto accidentalmente, precipitando per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i pompieri civitanovesi, che hanno ritrovato l’anziano steso a terra. Ad arrivare anche gli operatori sanitari del 118, con l’ambulanza medicalizzata da Recanati. L’87enne è sempre rimasto cosciente, sebbene aveva riportato diversi traumi al corpo. Per tale motivo è stata allertata l’eliambulanza Icaro, che in breve è atterrata nei pressi del campo sportivo. A quel punto, l’anziano è stato condotto all’ospedale regionale di Torrette, per tutti gli accertamenti del caso. Per i rilievi di rito, sono giunti i carabinieri della caserma di Potenza Picena che ora dovranno chiarire i contorni e la dinamica dell’incidente domestico. Cotronè è proprietario di diverse decine di appartamenti all’Hotel House ed è molto conosciuto tra i due comuni della costa.