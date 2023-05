Volo di quattro metri, 48enne di Montecosaro portato a Torrette

Brutto infortunio ieri per un operaio che stava riparando le linee telefoniche: il palo su cui stava lavorando ha ceduto, perché danneggiato, e lui è volato a terra quattro metri più in basso.

L’allarme è arrivato alle 15 da Loro Piceno dove l’uomo, un 48enne di Montecosaro, si era arrampicato per effettuare alcuni interventi di manutenzione. Ma mentre era in alto, purtroppo il palo si è spaccato perché, stando alle prime ricostruzioni del fatto, il legno era marcio e dunque non ha retto il peso dell’uomo, finito rovinosamente a terra da un’altezza di circa quattro metri.

Il personale del 118, subito accorso, ha ritenuto opportuno il trasferimento urgente all’ospedale di Torrette, e per il montecosarese è stata allertata l’eliambulanza che lo ha portato immediatamente ad Ancona. Le sue condizioni sono piuttosto gravi, ma salvo sorprese non dovrebbe essere in pericolo di vita. A Loro Piceno sono stati chiamati anche gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast, che hanno avviato subito i primi accertamenti sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto chiarire se fossero state rispettate tutte le norme a tutela dei lavoratori. Le indagini sono in corso.