Volo fatale dal balcone di casa, niente da fare per una 88enne

Volo fatale dal balcone, ieri mattina, per una 88enne maceratese. A dare l’allarme poco dopo le 10 di ieri sono stati alcuni vicini, che hanno visto il corpo della donna a terra nel cortile interno di una palazzina in viale Carradori. Sul posto sono accorsi l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, per tentare di soccorrere l’anziana, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. In viale Carradori sono arrivati anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso. Il ritrovamento di un biglietto, con il quale la donna annunciava la sua decisione, ha chiarito ogni dubbio. A quanto sembra la donna, che fino a pochi anni fa era attivissima, ultimamente aveva visto peggiorare le sue condizioni di salute.