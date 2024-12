Volo fatale dal ponte per un 60enne

Un uomo di 60 anni è morto, in seguito a una caduta dal ponte di via Nazionale a Tolentino. La tragedia si è consumata poco dopo le 19 del giorno di Natale. Per soccorrere il 60enne, di origini straniere, è accorso subito il personale sanitario del 118, ma ormai purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Il volo, da un’altezza di circa cinque metri, gli è stato fatale. I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno svolto i necessari accertamenti, dai quali si è concluso che si è trattato di un gesto volontario. Non si conoscono i motivi che possano aver portato l’uomo a un passo del genere.