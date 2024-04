Volontari all’opera nell’area commerciale. Raccolti e smaltiti 205 chili di spazzatura

L’associazione "2hands" ha rimosso sabato scorso 205 chili di rifiuti nella zona verde adiacente al centro commerciale Val di Chienti. Sei ragazzi si sono infatti dati appuntamento per bonificare quella zona, dove stavolta sono stati raccolti correttamente smaltiti 70 chili di plastica e 20 di vetro, oltre a che un materasso ed un frigorifero. L’associazione no profit maceratese, che raccoglie ad ogni uscita circa una dozzina di persone ed è attiva da circa tre anni, effettua questo tipo di operazioni dalla montagna alla costa, collaborando con varie realtà che si occupano di ambiente. Organizzano talvolta anche un’iniziativa, "beer after cigarettes", che regala un gelato o una birra a chi riconsegna loro un bicchiere pieno di mozziconi di sigaretta raccolti da terra, allo scopo di incentivare un corretto smaltimento dei rifiuti. In totale, nelle tre uscite nell’area verde accanto al centro commerciale, sono stati raccolti 535 chili di rifiuti. Una lodevole operazione a tutela del verde da parte di ragazzi giovanissimi.