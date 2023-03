Volontari all’opera per pulire la spiaggia

Là dove l’inciviltà si era presa i suoi spazi, i volontari di ‘Fare verde’ hanno ripulito, riempiendo sacchi di sporcizia e detriti. Tredici le buste di rifiuti che gli ambientalisti maceratesi hanno riempito domenica, quando si sono ritrovati alla foce del Chienti per dare il via ad una pulizia volontaria dell’area, nell’ambito della campagna ‘Mare d’inverno’. Terminate le operazioni di raccolta, si è proceduto alla differenziazione con il report che poi è stato inviato a Roma: 11 sacchi riservati all’Rsu, uno al vetro e un altro per contenere tre ruote. "Scopo dell’iniziativa è la sensibilizzazione alle buone pratiche dell’educazione e del senso civico nella gestione dei rifiuti. La maggiore soddisfazione – le parole di Leonardo Simoncini, presidente del Gruppo Fare verde Macerata e consigliere nazionale della stessa associazione – è stato vedere l’entusiasmo di due giovanissimi volontari nel raccogliere i rifiuti".

Presenti anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il consigliere comunale Roberto Tiberi.