Volontari dell'Associazione Marca, interventi per migliorare la Fonte di San Venanzio a Camerino

Volontari dell’associazione Marca aps in campo, per migliorare la fruibilità dell’area verde intorno alla Fonte di San Venanzio, a Camerino, zona di notevole interesse ambientale, storico e sociale. Basti pensare che la chiesa di Sant’Anastasio ha mantenuto porzioni risalenti alla costruzione originale del XIII secolo; inoltre è in questo luogo che il martire Venanzio, per dissetare i suoi persecutori, si sarebbe inginocchiato su di una pietra ed avrebbe fatto sgorgare l’acqua dalla Fonte (la pietra è conservata nella cripta della basilica a lui dedicata). "L’associazione per porre rimedio agli atti vandalici di cui è stata oggetto l’area in passato – spiegano i giovani volontari – si è adoperata ponendo in essere una serie di interventi. Dopo aver svolto l’attività di sfalcio dell’erba, sono state posizionate delle telecamere a circuito chiuso, connesse alla rete internet e dotate di una memoria continua capace di conservare a distanza le immagini registrate per vari giorni. È stata ripristinata e incrementata l’illuminazione, non solo per valorizzare l’area, ma per renderla sicuro anche di notte". Sono state infine collocate delle panchine, restaurate dai volontari. "Il tutto è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Comune avendo concesso l’uso degli arredi urbani – aggiungono – e dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino, che ha messo a disposizione il sito. Si ringraziano inoltre Zighe Servizi di Diego Serfaustini, per aver contribuito all’installazione dei dispositivi di videosorveglianza, don Marco Gentilucci, per essersi reso costantemente disponibile, i privati cittadini che hanno contribuito alla sistemazione dell’area e tutti i volontari dell’associazione Marca".

Lucia Gentili