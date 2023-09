Volontari di Croce Rossa, via al corso di formazione

Dopodomani alle 21 a Villa Potenza parte il corso per diventare volontari della Croce Rossa (nella foto la presidente Rosaria Del Balzo Ruiti): nella sede di via Fausto Coppi 14, a chi vorrà verrà offerta tutta la formazione necessaria per intervenire in situazioni di emergenza e assistenza. La Croce Rossa è una comunità mondiale con lo scopo di educare al rispetto, lenire le sofferenze della persona e far sì che i popoli cooperino e abbiano pace. Frequentare il corso significa imparare ad essere eroi nel quotidiano. Per ricevere informazioni, contattare il comitato di macerata al numero 3346648355, tramite pagine social o alla mail [email protected].