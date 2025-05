Volontari impegnati nella pulizia del porto con il Madiere

Il "Madiere" organizza per domani "Vivi Porto", la giornata ecologica aperta a tutti, finalizzata a rimuovere i rifiuti nell’area portuale. L’iniziativa, ormai un appuntamento fisso di metà maggio, è realizzata con il patrocinio del Comune di Civitanova e della Guardia costiera e la collaborazione di Cosmari, Atac e diverse associazioni del territorio. Dopo il ritrovo dei volontari alle 9 al gazebo del Madiere (piazzale antistante lo scalaggio Anconetani), avranno inizio le operazioni di raccolta che termineranno alle 11 circa, al punto di stoccaggio del materiale. Al Cosmari è affidato il compito del trasporto per lo smaltimento. "Ripartiamo con questa consolidata iniziativa, che in questi anni ha coinvolto tante famiglie" spiega il presidente del Madiere Piergiorgio Balboni. Guanti e sacchetti usa e getta per la raccolta rifiuti saranno forniti dall’associazione.