Volontari in azione per pulire il porto

Diportisti in campo per ripulire la zona portuale. È in programma domenica Una raccolta dei rifiuti a cura dell’Associazione "Il madiere", realtà che riunisce le sette associazioni diportistiche civitanovesi. L’intenzione è quella di coinvolgere anche le scuole e altre associazioni, in un’iniziativa volontaria che potrebbe contribuire a migliorare l’immagine e lo stato della zona dei moli e dei pontili, spesso colma di tronchi e spazzatura, per via delle mareggiate, ma anche dell’inciviltà di qualcuno.

"Con l’inizio della stagione estiva – le parole del presidente del Madiere Pier Luigi Cipolla –, vogliamo renderci autori di un gesto di attenzione e di rispetto verso quel luogo straordinario che è il nostro porto. Si tratta di un’iniziativa concreta, che ogni anno ci vede raccogliere quintali di rifiuti, ma è anche un gesto fortemente simbolico, poiché la tutela dell’ambiente richiede una attenzione costante e deve accompagnare ogni nostra attività".

L’appuntamento è previsto dalle 9 alle 11.30, con punto di ritrovo al gazebo del Madiere, davanti al pontile "La Rosa dei Venti" (il primo da sud). Sarà la stessa associazione a fornire sacchetti e guanti usa e getta ai partecipanti. "Vogliamo che la giornata sia anche una festa – aggiunge Cipolla –. Non dobbiamo correre alcun rischio, opereremo in completa sicurezza: se gli oggetti saranno di difficile prelievo, i volontari dovranno avvertire i responsabili del Madiere, al gazebo. Una volta raccolti, questi materiali saranno depositati in un punto del piazzale indicato dagli organizzatori e, successivamente, il Cosmari provvederà a prelevarli".

Per partecipare, basta presentarsi alla manifestazione, senza bisogno di prenotazioni.

Francesco Rossetti