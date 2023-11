Volontari in difesa dell’ambiente. Ripuliti dai rifiuti i giardini Diaz

Lotta all’abbandono dei rifiuti e obiettivo difesa dell’ambiente. Continuano senza sosta gli interventi dei Ministri Volontari di Scientology per ripulire le aree verdi della città di Macerata dai rifiuti. A livello nazionale Legambiente dal 2014 conduce una ricerca che prende il nome di ’Beach Litter’. In pratica lo studio tiene sotto controllo i rifiuti che vengono dispersi in mare o lungo le coste. Secondo la ricerca, condotta nel 2020, sono stati ritrovati 654 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia.

L’80% dei rifiuti appartiene alla categoria della plastica. Si tratta ad esempio di coperchi di bevande, tappi, mozziconi di sigaretta, frammenti di plastica e polistirolo. Poi abbiamo il vetro-ceramica (10%), il metallo (3%), la carta e il cartone (2%), la gomma (2%), il legno (1%) e altri materiali (2%).

Anche a Macerata, sono sempre di più i rifiuti abbandonati. Proprio per questo motivo il gruppo dei Ministri Volontari di Scientology ha lanciato l’iniziativa di raccolta dei rifiuti nelle aree verdi della città. Si sono riuniti, infatti, il weekend passato ai giardini Diaz per raccogliere l’immondizia lasciata in giro da bravate di incivili. Ai giardini hanno trovato rifiuti di ogni tipo: plastica, lattine, bottiglie di vetro, mozziconi e molto altro. Tantissimi gli apprezzamenti dei passanti. E non si fermeranno. Hanno organizzato, infatti, un altro appuntamento per il prossimo weekend per pulire un’altra area verde della città. Il programma dei Ministri Volontari è nato quasi trent’anni fa da un appello che fece L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology, in cui diceva: "Se a qualcuno non piacciono: il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio".

Ed oggi, a distanza di anni c’è chi ancora questo appello se lo ricorda. "La nostra iniziativa prende spunto dalla guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dell’umanitario L. Ron Hubbard. Ed è proprio al buon senso di ogni cittadino a cui facciamo appello. Non abbandonate i rifiuti", dice Pina Picone responsabile dell’iniziativa. Per maggiori informazioni basta scrivere una mail all’indirizzo ministrivolontari@gmail.com.