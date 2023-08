Volontari nel segno dell’inclusività

"Estate Blu 2023", il centro estivo organizzato dai volontari dell’associazione "Omphalos autismo & famiglie OdV" nei locali della parrocchia di San Pietro a Recanati, è giunto alla sua quarta edizione e quest’anno è stato rinominato "E-state con Omphalos" per sottolineare l’impronta inclusiva che si è voluto dare. I 25 partecipanti sono stati attivi nel costruire una rete di socializzazione e di amicizia tra di loro: infatti, quest’anno sono state aperte le iscrizioni anche ad utenti a sviluppo tipico e così c’è chi ha portato un amico, chi né ha trovato uno e i grandi hanno imparato come tra bambini sia molto più semplice abbattere le differenze, per loro non esistono perché c’è solo un nuovo compagno con cui giocare. Un obiettivo che è stato perseguito è quello di creare una comunità educante e per questo sono state confermate le uscite degli scorsi anni, cioè i giovedì in piscina al parco acquatico e da quest’anno anche al mare. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno del vescovo, monsignor Nazzareno Marconi, di Padre Roberto Zorzolo, della parrocchia di Santa Maria in Montemorello e di tutta la comunità di San Pietro che per il 4° anno consecutivo hanno messo a disposizione dell’associazione i locali necessari. Non ultimo, anzi, il consolidato main sponsor, cioè la fondazione de "I Bambini delle Fate" che sostiene le attività del laboratorio BluInfinito durante tutto l’anno, l’Associazione Viver Sano di Recanati, lo Sci Club cittadino, il vescovo di Loreto Mons. Fabio Dal Cin e la prelatura di Loreto e infine la pizzeria "La Delizia" di Recanati per i contributi economici e materiali donati. Un ringraziamento va anche alle amministrazioni comunali di Recanati, Loreto, Porto Recanati, Osimo e Montecassiano per i contributi concessi alle famiglie.

Antonio Tubaldi