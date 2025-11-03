Volontari per la sicurezza. Formazione ed esperienza: "Pronti a intervenire"

Svolgiamo compiti di protezione civile. Ci formiamo continuamente e offriamo corsi di contrasto alle truffe, ma anche di supporto a grandi eventi, oltre a essere disponibili per le emergenze". L’organizzazione di protezione civile dell’Associazione nazionale polizia di Stato, presieduta dall’ex ispettore della Squadra mobile Fabio Tarquini, ha una quarantina di operatori che, in forma volontaria, dall’inizio del 2024 svolgono servizi di supporto alla protezione civile.

"L’Anps – spiega Tarquini – è un ente morale, formato prevalentemente da poliziotti in congedo ma anche da persone vicine alla cultura della legalità, che fa capo all’ex questore Giorgio Iacobone e ha in provincia più di 250 iscritti. Noi siamo una costola di quest’associazione, un sistema operativo legato alle reti nazionali e locali della protezione civile. Frequentiamo appositi corsi di formazione, basilari e specialistici, sulle tematiche più varie. Uno degli ultimi grandi eventi a cui abbiamo dato supporto è stato, ad agosto, il giubileo dei giovani a Roma. Dall’inizio di quest’anno ci occupiamo molto di contrasto alle truffe, rivolgendoci agli anziani ma anche a tanti giovani. In proposito, distribuiamo opuscoli informativi. Sulla base di esperienze lavorative e personali, cerchiamo di prevenire questi episodi facendo informazione. Riceviamo molti feedback positivi".

Tarquini, 63enne, ha lavorato a Macerata nella Squadra mobile e, con l’Anps di Macerata e il suo gruppo di protezione civile, racconta le attività svolte, spesso con gazebo e spazi informativi in tutta la provincia, che "contrastano la violenza di genere, ma supportano anche il Comune, con una collaborazione avviata di recente, per assistere i ragazzi delle elementari e delle medie negli attraversamenti pedonali, sia in entrata che in uscita da scuola. Ovviamente siamo sempre disponibili per supportare i presidi nelle grandi aggregazioni o a intervenire nelle situazioni di emergenza ambientale".

Molti soci del gruppo danno disponibilità anche per più giorni continuativi e hanno di recente incontrato il nuovo prefetto di Macerata, Giovanni Signer. Tarquini annuncia che "a novembre faremo simulazioni specialistiche in ambito di alluvioni. Nelle scorse settimane ci sono ad esempio stati rischi di mareggiate sulla costa. La Regione, in questi giorni di forte vento, ci allerta. Noi siamo sempre pronti a intervenire".

Lorenzo Fava