Volontari per l’ambiente puliscono i giardini Diaz

Anche questo weekend un gruppo di Ministri Volontari di Scientology di Macerata si è recato ai giardini Diaz per un intervento di pulizia e riqualificazione dell’area verde cittadina. Infatti, i volontari dalle magliette gialle si sono occupati di raccogliere plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartacce e tutti i rifiuti abbandonati trovati nell’area verde.

Vista la bella giornata di sole molti sono stati i frequentatori del parco che, vedendo i Ministri Volontari all’opera, hanno fatto molti complimenti e ringraziamenti per il lavoro svolto. I Ministri Volontari di Scientology, in linea con il capitolo 12 "Abbi Cura del Pianeta" della guida al buon senso ‘La Via della Felicità’ scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard negli anni Ottanta, ha messo in atto un altro intervento di riqualificazione nella città di Macerata e il prossimo fine settimana torneranno all’opera. Per maggiori informazioni si può scrivere un’e-mail all’indirizzo ministrivolontariitalia@gmail.com o chiamare il numero 333 823 4794 (Pina).