Volontari puliscono la spiaggia

Circa 60 chili di rifiuti sono stati raccolti dai volontari dell’associazione "2Hands Macerata" sulla spiaggia del lungomare nord a Civitanova. L’iniziativa si è svolta nel pomeriggio di sabato, con l’Associazione balneari civitanovesi, Sted e Collettivo Civitanova per la Pace. Le attività hanno preso il via alle 16, dallo chalet La Bussola, coinvolgendo 21 volontari che in un’ora e mezza hanno raccolto circa 60 chili di rifiuti, principalmente plastica. Al termine del cleanup, i partecipanti hanno potuto condividere un momento conviviale con un aperitivo offerto dallo chalet ospitante. L’iniziativa rientra nella campagna "Adriatic Heroes" di 2Hands Organization con l’obiettivo di rimuovere 20 tonnellate di rifiuti dal mare Adriatico entro il 2025, coinvolgendo 3mila volontari in azioni concrete di tutela ambientale. I prossimi appuntamenti sono il 25 maggio a Civitanova Alta, occasione di "Giardini nascosti; il 31 maggio a Elcito, per un nuovo intervento di pulizia; quindi il 2 giugno a Civitanova per un torneo di minivolley con Lube e Sacrata Volley.