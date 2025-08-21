Volontaria aggredita in ambulanza: "Servono più tutele al personale"

Dopo l’aggressione a bordo di un’ambulanza della Croce Gialla di Recanati, dove una soccorritrice è stata colpita con due pugni da un paziente in evidente stato di alterazione psicofisica, interviene l’Ugl Salute con un duro comunicato. L’episodio si è verificato mentre il mezzo era diretto al pronto soccorso di Civitanova: la donna, colpita violentemente al costato (foto), ha riportato la frattura di una costola e contusioni multiple.

"Non si può più continuare così – dichiarano Gianluca Giuliano e Fabio Angeloro, rispettivamente segretario nazionale e provinciale di Ugl Salute –. Questa ennesima aggressione certifica il vero e proprio stato di assedio a cui è sottoposto il personale sanitario. Serve un intervento immediato da parte della Regione". Il sindacato rilancia la proposta di introdurre le bodycam, piccole videocamere indossabili durante il servizio, per tutelare gli operatori del soccorso. "All’operatrice aggredita va tutta la nostra solidarietà – concludono i sindacalisti –. È evidente che le sole sanzioni, pur condivisibili, non sono sufficienti. Le istituzioni devono agire mettendo in campo ogni strumento utile a proteggere chi, ogni giorno, è in prima linea per salvare vite umane".

Solidarietà ha espresso anche il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini: "Atti di violenza come questo devono essere severamente condannati e non possono essere tollerati, soprattutto quando rivolti a chi, con dedizione e altruismo, impiega il proprio tempo libero nell’assistenza sanitaria e nel soccorso della comunità. L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a garantire il rispetto e la tutela di tutti coloro che operano per il bene della collettività".