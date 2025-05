Volontariato, incontro in biblioteca

Questa sera, alle 21.15 all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, il Sermit organizza un incontro sul tema "Il volontariato per una rinnovata visione del mondo" con il sociologo Massimiliano Colombi (nella foto). "Non solo il volontariato ha il merito di contribuire in maniera consistente a indirizzare la nostra società verso maggiore inclusione, solidarietà e giustizia sociale – spiegano i promotori – ma rappresenta anche un importante contesto formativo, capace di generare saperi, abilità e atteggiamenti che sono sempre più centrali per affrontare le sfide di oggi".

Ingresso gratuito.