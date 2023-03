Volume dedicato alla Beata Mattia

Sarà presentato domenica alle 16.30 al salone della foresteria del monastero delle Clarisse di Santa Maria Maddalena il volume da collezione dedicato al "Settimo centenario del transito al cielo della Beata Mattia de Nazarei (1319 – 2019)". Il testo di 256 pagine raccoglie tutti gli atti del centenario: celebrazioni ed eventi svoltisi tra il dicembre 2019 e il febbraio 2020, chiusosi appena prima del dilagare improvviso della pandemia, con i contributi previsti per eventi che non si sono più potuti vivere, oltre ad iniziative legate al centenario. A intervenire per un saluto iniziale sarà monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano – Matelica, quindi la madre badessa Maria Rosaria Rodriguez e suor Chiara Rosamaria Papa per un’introduzione al volume. A seguire l’incontro sarà moderato dall’ex dirigente Eni, Sergio Palma, mentre relatori saranno padre Ferdinando Campana, già ministro provinciale della Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, lo stesso Sergio Palma, gli insegnanti Antonio Trecciola e Laura Biasetti, l’architetto Blasetti, con saluto finale del sindaco Massimo Baldini.