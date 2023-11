Vomito e decorazioni natalizie distrutte, vandali in piazza Pizzarello

Ancora vandali in piazza Pizzarello, esplode la rabbia: "Adesso basta, non ne possiamo più". Vomito e decorazioni natalizie distrutte davanti alla sua attività, questa la scena che si è trovato davanti ieri mattina il tabaccaio Mattia Quatrini arrivando al lavoro: "Ogni giorno ce n’è una". Il riferimento è agli episodi accaduti negli ultimi anni, il clou la notte di Halloween quando un ragazzino, circondato dagli amici, si è messo a saltare sulle auto in sosta, danneggiandone quattro. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, i residenti sono insorti, denunciando quanto stanno sopportando da anni e chiedendo più sicurezza, illuminazione, controlli. Ieri, l’ennesima scena: "Sono arrivato alla tabaccheria edicola alle 5.50, ho trovato del vomito davanti all’ingresso del mio negozio e le decorazioni natalizie, tipo finta neve, buttate a terra – racconta Quatritni –, le avevo messe sopra la cassetta delle lettere che sarà dismessa a breve per abbellirla un po’". Dal video delle telecamere, si vedono due ragazzi che attorno all’una e mezzo si avvicinano all’edicola, hanno un panino in mano, prendono le sigarette al distributore, uno si appoggia alla serranda. Uno dei due stacca gli addobbi e li mette per terra, sul marmo, poi vomita. "Arrivo al lavoro alle 5.50 sotto il diluvio universale e questa è la scena meravigliosa che mi trovo davanti – le parole di Quatrini –, già si fanno tanti sacrifici per portare avanti l’attività, in più siamo costretti a fare i conti anche con questo. È chiaro che poi viene lo sconforto. Non è tanto per l’atto in sé, ma per quello che rappresenta il gesto. Perché questo disprezzo? Che bisogno c’è di distruggere tutto? Davvero non capisco. Volevo mettere altri addobbi all’esterno, ma a questo punto ci penso due volte, non so se ne vale la pena". La sera, quella del tabacchi di Mattia è l’unica luce, insieme a quella del ristorante accanto, di tutto il quartiere. Quell’attività per i residenti è un punto di riferimento. "Qui siamo rimasti io, il fruttivendolo, la parrucchiera e il ristorante, a breve dovrebbe riaprire la gastronomia. Capisco che con i lampioni a led si risparmia, ma l’illuminazione è scarsissima. Questo è uno dei problemi principali". Negli anni, Quatrini ha subìto una rapina a mano armata, un furto, oltre agli episodi di vandalismo che riguardano tutto il quartiere. Coglie l’occasione per lanciare un appello: "Non sarebbe male vedere qualche pattuglia in giro, specialmente la mattina, per la sicurezza di noi che andiamo al lavoro presto e dei residenti in generale. Qui servono più controlli".

Chiara Gabrielli