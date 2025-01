Vongolare, confermata la divisione del mare

Legittima la direttiva regionale che ha cambiato la geografia dei compartimenti marittimi per la pesca delle vongole: il Consiglio di Stato gela le speranze degli equipaggi civitanovesi di stanza ad Ancona di tornare a pescare nelle acque di casa.

Dopo la discussione dello scorso 14 gennaio, i magistrati hanno pubblicato la sentenza ieri confermando il giudizio di primo grado del Tar, emesso nel 2022. L’appello al Consiglio di Stato, integrato con motivi aggiunti, è stato presentato nel 2023 dal Co.Ge.Vo di Ancona, contro la Regione Marche per impugnare la delibera da questa emessa il 30 dicembre del 2012, e nei confronti del Consorzio Vongole di San Benedetto e del Co.Ge.Vo di Civitanova. La direttiva della Regione modificò i confini dei compartimenti marittimi, spacchettando in due comparti l’area tra Ancona e Civitanova: una porzione estesa dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e l’altra da Porto Recanati al Chienti di Civitanova. La guerra ha proprio origine in questa divisione in due porzioni del tratto di mare di competenza del compartimento di Ancona, con il successivo affidamento della gestione della pesca in queste acque al Co.Ge.Vo. dorico e a consorzio di Civitanova. Un assetto che ha resistito all’esame del Tar, i cui giudizi hanno peraltro ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali, tesi confermata ora anche dal Consiglio di Stato che non ha accolto, tra le censure contenute nell’appello del Co.Ge.Vo di Ancona, nemmeno la contestazione circa il protrarsi oltre ogni ragionevole limite della deroga transitoria alle aree di pesca coincidenti con gli attuali compartimenti.

"Viste le ragioni che abbiamo esposto al Consiglio di Stato, con i motivi aggiunti, speravano che qualcosa si potesse muovere. Comunque, prendiamo atto della sentenza e ne discuteremo con i nostri avvocati, ma la volontà è di andare avanti. Ci riappelleremo" commenta Giacomo Mengoni, presidente del Consorzio di gestione dei vongolari di Ancona. Il Consiglio di Stato, nel rigettare il ricorso, ha condannato il Co.Ge.Vo. dorico a rifondere le spese di lite a favore della Regione e del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di San Benedetto, quantificate nella misura di 3mila euro per ciascuna.

Lorena Cellini