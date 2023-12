Vongolari, Mengoni è il nuovo presidente

Cambio di guardia a capo del consorzio dei vongolari dorici. Ma la bandiera è sempre civitanovese. Giacomo Mengoni prende il posto del presidente uscente Domenico Lepretti, dimessosi a metà settembre, con sei mesi d’anticipo rispetto alla fine del mandato. Aveva parlato di "anni impegnativi e stress, è meglio staccare la spina". Così l’interruttore lo prenderà in mano Mengoni, già presidente per sette anni del Co.Ge.Vo targato Ancona. Un prima e un dopo Lepretti per mantenere viva la luce. Ecco perché "tutto ha un ciclo", spiega il neo responsabile dei 74 pescherecci, di cui 19 civitanovesi. Ieri, nel capoluogo delle Marche, per lui sono arrivati 50 voti favorevoli al secondo tentativo. Nella prima elezione, circa un mese fa, c’era stato un nulla di fatto. Mengoni si era fatto da parte e anche questa volta ha cercato di resistere a un ritorno in campo da presidente, ma i colleghi di mare hanno votato perlopiù per lui. "Un riscatto per come ero uscito – racconta –, ci vuole tanto impegno. La situazione è ancora complicata, con tre porti e tante difficoltà". Ecco così anche il consiglio di amministrazione: sponda Civitanova confermato Angelo Barboni e nuova maglia per Marino Gasparroni, "una persona seria su cui poter contare, mi fa molto piacere, ci farò affidamento", prosegue Mengoni. Stessi nomi e cognomi nel Cda per le posizioni di Ancona e Senigallia. E un obiettivo: "Bisogna ragionare insieme, non solo il presidente. Questo ruolo lo fa forte il gruppo e tutti i pescatori che ci sono". Poi, una battaglia da affrontare subito: "Già oggi andrò ad Ancona a parlare con la Regione. Aspettiamo una risposta", in riferimento ai confini delle quattro aree di pesca marchigiane delle vongole, inclusa l’annosa questione del sub-compartimento civitanovese ora esteso tra la periferia sud di Porto Recanati e la foce del Chienti. Il 31 scade l’attuale proroga, una storia che va avanti da ben 21 anni. Il futuro quindi è incerto. "Il periodo è un po’ critico. Anni fa non c’era il prodotto, ora invece è calata la vendita", conclude Mengoni. Segno di quanto la pesca e le vongole siano importanti per l’economia marchigiana. Non solo per gli introiti. Ma anche per tutte le persone che ci lavorano.