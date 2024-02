Vongolari: Paci nel nuovo organismo nazionale

Si costituisce il nuovo Organismo nazionale di programmazione dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, il civitanovese Nicola Paci rappresenterà le Marche insieme ad un collega di San Benedetto. Nei giorni scorsi, il neonato Organismo è stato riconosciuto dal Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ndr). "L’obiettivo primario - spiegano in una nota i vongolari - è quello di promuovere la pesca sostenibile, garantendo la conservazione degli ecosistemi e la tutela delle attività legate alla pesca delle vongole". Paci, dal 2021 presidente del Co.Ge.Vo (Consorzione per la gestione della pesca delle vongole, ndr) di Civitanova entra insieme al sanbenedettese Gerardo Fragoletti, mentre all’unanimità è stato eletto il direttore generale della pesca, Walter Graziani". "Con la sua esperienza - aggiungono i vongolari - apporterà un importante contributo teso a bilanciare gli interessi economici del settore e la sostenibilità ambientale". La nuova realtà, che include molti vongolari del Veneto, è stato costituita sulle istanze dei vari consorzi locali e nasce dopo "le recenti proteste degli agricoltori che hanno infiammato la politica romana ed europea e le normative comunitarie in materia green che hanno investito anche i pescatori italiani".