Voodoo Child e live di Serrani

Doppio appuntamento con la musica, nel weekend, al Bar Teatro Bocciofila di Villa Potenza. Domani, alle 21, arrivano i Voodoo Child, un trio che viene dal nord delle Marche e cercherà di far rivivere le magiche atmosfere degli anni ‘60-‘70. Jimi Hendrix, Santana, Mountain sono solo alcune delle leggende che verranno omaggiate dalla band, con una strumentazione molto fedele a quella dell’epoca. Gli spettatori potranno così apprezzare il puro sound vintage blues, rock, reggae e funk. La voce del gruppo e tastierista è Tamar Iberri (Pesaro), una cantante lirica professionista, mentre alle chitarre troviamo Matteo Amadei (Fano) e alla batteria Manu Jeff Bruce (Urbino). Quanto a domenica, il cantautore anconetano Michele Serrani presenterà in un live il suo nuovo lavoro discografico, "La mia età". La passione per il canto e la musica lo accompagnano da quando aveva dodici anni, insieme a quella per la chitarra classica. Mentre negli anni universitari ha fatto parte degli Zoè, gruppo di Macerata dal repertorio cantautorale, ma dopo ha iniziato la strada da solista che sfocia nell’incisione dell’ep dal titolo "La rabbia e la coscienza" con la partecipazione del batterista Francesco Bigoni (Gang), e del tastierista e pianista Fabio Verdini (Gang,Tiromancino). Nel 2016 il nuovo progetto solista viene notato dal chitarrista Michele Coacci (Vasco Rossi, Danny Losito) e dal produttore Andrea Mei (Gang, Nomadi, Banda Bassotti, Danilo Sacco). Frutto di questa nuova collaborazione è il nuovo ep dal titolo "La mia età" inciso al Potemkin Studio di Macerata i cui arrangiamenti e produzione artistica sono stati curati dagli stessi Andrea Mei e Michele Coacci.