Voragine davanti all’Hotel House: "Il sindaco intervenga subito"

Una piccola voragine si è aperta nella tarda mattinata di ieri lungo la strada di via Salvo D’Acquisto, a Porto Recanati, proprio vicino all’ingresso del maxi condominio Hotel House. L’allarme è lanciato attorno alle 11.30, quando alcuni residenti hanno notato la crepa nell’asfalto. A segnalare il fatto all’amministrazione comunale è stato l’ex e storico portiere del palazzone Luca Davide, che ha poi condiviso un video sui social denunciando la situazione.

"Stamattina (ieri, ndr) abbiamo avuto la sorpresa di trovare una voragine sotto allo scarico delle fogne dell’Hotel House che, torno a ripetere, cadono all’interno del territorio comunale – ha detto Davide nel video –. Speriamo che il sindaco Andrea Michelini intervenga subito e metta in sicurezza. Già era successo in passato la formazione di voragini".

Poco dopo sono arrivati gli operai del Comune, insieme ai tecnici dell’Astea, per valutare il danno e capire come mettere in sicurezza la strada. In realtà, non è la prima volta che si creano piccole voragini in città: una si era registrata a inizio novembre in via Castelnuovo a causa di un guasto all’impianto fognario, così come in estate altri buchi sull’asfalto si erano formati in via Garibaldi.