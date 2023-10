Voragine in strada, il sindaco: "Subito attivati gli uffici competenti"

"Siamo consapevoli come amministrazione delle condizioni della sede stradale segnalata dalla cittadina. Ogni segnalazione viene presa in considerazione e programmata per intervenire. I cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e che le loro istanze vengano soddisfatte". Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, risponde alla residente (Rossella Crocetti) che l’altro giorno aveva evidenziato la situazione della strada - con una voragine - indicata come percorso alternativo durante i lavori sulla SS 77.

"Abbiamo già attivato gli uffici comunali competenti affinché possano essere presi provvedimenti in tempi brevi e, compatibilmente con le procedure amministrative, nel giro di una settimana dovrebbe essere tutto risolto – prosegue – . Non si tratta di una semplice buca che può essere sistemata con l’intervento del personale dipendente del Comune, ma di un lavoro che andrà appaltato ad una ditta esterna per intervenire su un tombino esistente che, a causa del dilavamento delle piogge, si è ammalorato fino a creare la situazione attuale. Comunque voglio informare la cittadinanza che, dopo colloqui con Anas, ci è stato garantito che entro il 30 ottobre i lavori sulla SS 77 dovrebbero consentire il passaggio delle auto, così da sgravare Tolentino dall’eccesso di traffico di questi giorni. Situazione che, con la riapertura in tempi rapidi di viale Gioacchino Murat, è già più scorrevole".

l. g.