Voragine sull’asfalto della rotatoria di Scossicci in via Colombo

Un’altra piccola voragine sull’asfalto si è aperta, ieri mattina, a Porto Recanati. Stavolta la crepa è stata notata nel quartiere Scossicci, all’altezza della rotatoria tra via Cristoforo Colombo e un’attività commerciale. A segnalarlo sui social network è stato Marco Giantomassi, vicepresidente del comitato di quartiere Scossicci-Del Sole, che ha poi avvisato l’amministrazione comunale. Poco dopo, sono dunque intervenuti gli operai del Comune per valutare il danno e mettere in sicurezza, nel minor tempo possibile, la piccola voragine. Ma non è la prima volta che si creano dei buchi sulle strade cittadine: una si era registrata a fine dicembre in via Salvo D’Acquisto, davanti all’entrata dell’Hotel House, e un’altra a inizio novembre lungo via Castelnuovo. Mentre nella scorsa estate due o tre voragini, sempre di modeste dimensioni, si erano formate in via Garibaldi, a causa di problemi relativi all’impianto fognario.