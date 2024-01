Voragine vicino allo Stadio: un’auto ci finisce dentro

Si è aperta una voragine in una traversa di via Moretti, vicino allo stadio “Nicola Tubaldi“, per il cedimento di una parte della pavimentazione stradale a ridosso di un condominio. È avvenuto giovedì sera in seguito allo smottamento di una parte di asfalto collegato alla fognatura: il problema è stato che una macchina è finita dentro alla voragine con la ruota posteriore, riportando notevoli danni.

Considerato che una buona parte della carreggiata è stata interessata all’avvallamento della pavimentazione stradale, l’area nella giornata di ieri è stata transennata per ragioni di sicurezza. È molto probabile che all’origine del cedimento del terreno ci siano delle perdite d’acqua nel sottosuolo che alla fine hanno causato la voragine. I residenti della zona hanno dovuto alla fine spostare le proprie auto e posteggiarle nella vicina via dei Fratelli Farina su autorizzazione della polizia locale.

Un po’ di caos alla viabilità si è registrato ieri sera in occasione della partita Recanatese-Fermana in quanto la zona è generalmente utilizzata come parcheggio per i tifosi che accorrono allo Stadio “Nicola Tubaldi“.