Voragini sull’asfalto, pneumatico fuori uso

Mentre il Comune promuove il piano asfalti e con esso gli interventi dei rattoppi in corso, in diverse zone della città ci sono strade ridotte a gruviera, con buche così profonde che qualcuno ci ha rimesso, in questi giorni, le gomme. È il caso di un automobilista che stava percorrendo la statale Adriatica e nella zona del sottopasso della Esso ne ha centrata in pieno una, ha spaccato uno pneumatico e piegato il cerchio in lega. Un danno di alcune centinaia di euro, che può sperare di recuperare solo rivolgendosi a una legale e portando il Comune in tribunale per la richiesta di risarcimento. Fondo stradale dissestato un po’ in tutti i quartieri, e soprattutto nelle vie intorno alla Coop di San Marone ci sono interi strati di asfalto venuti via. In via Montale e in via Ungaretti spuntano crateri ovunque, pericolosi, eppure sono strade che non vedono interventi di sistemazione da mesi. Per non parlare delle condizioni in cui versa un tratto di via D’Annunzio, tra la rotatoria e l’incrocio con via Villa Eugenia, o di come si presenta il parcheggio antistante a piazza Abba, dove mesi di mancata manutenzione hanno creato buche enormi.

Problemi in centro e, in particolare, nelle periferie, da dove arrivano molte lamentele dirette all’amministrazione comunale, accusata di non fare abbastanza per sistemare le strade, con lo scontento che investe anche la scelta delle vie in cui intervenire sulla base del piano asfalti che ha adottato Palazzo Sforza per dare risposte alla emergenza. Per segnalare le situazioni critiche e sollecitare un intervento, i lettori possono scrivere alla redazione all’indirizzo mail cronaca.macerata@ilrestodelcarlino.it, o chiamare lo 0733.279711.

Lorena Cellini