"Votare contro l’aumento della Tari significava dare un segnale forte"

È stata respinta, all’ultimo consiglio comunale, la mozione presentata dai consiglieri Luca Cesini e Massimo D’Este (Pd e Civico 22, gruppo Tolentino Città Aperta), in cui impegnavano la giunta Sclavi "a votare contro l’aumento tariffario della Tari all’assemblea dei sindaci Ata 3 per evitare ingiustificati aumenti dell’imposizione locale a scapito della collettività". Mozione definita da un altro consigliere di minoranza, Francesco Colosi (Fd’I), "demagogica", in quanto "il Cosmari ha il dovere di garantire la copertura dei costi di gestione se non vuole destabilizzare la società". È stata respinta con due voti favorevoli (i firmatari) e quindici contrari (la maggioranza e la minoranza di centrodestra). "Vanno trovate soluzioni concrete – ha detto Sclavi –. All’assemblea Cosmari nessun sindaco ha votato contro perché l’azienda ha subìto aumenti, con spese di ammortamento da portare in bilancio. Ora la Provincia deve indicare la rosa dei siti per la discarica. E la Regione valutare la fattibilità di un termovalorizzatore". Gli incrementi Tari si registreranno nel 2024-25 (non quest’anno). "Si dovranno reperire maggiori fondi per coprire il disequilibrio rilevato dal Cosmari per circa 20 milioni. E a pagare saranno i soliti noti, noi cittadini – affermano D’Este e Cesini –. I maggiori costi serviranno quasi unicamente a coprire il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche di Pesaro e Fermo (a costi triplicati) considerato che la discarica di Cingoli ha ormai esaurito la sua capacità e in questi anni non si è trovata nessuna alternativa. Da almeno cinque anni i sindaci della provincia stanno discutendo su dove ubicare il nuovo impianto senza trovare la quadra. Il sindaco Sclavi in Consiglio ha espresso parole forti sull’immobilismo dei sindaci, troppo presi, a suo dire, a garantire o meno poltrone di comando. Noi avremmo voluto che con coraggio avesse espresso questi concetti nelle sedi opportune, che avesse dato un segnale forte alla politica con un accorato appello a cambiare registro nella gestione del Cosmari. La mozione da noi presentata andava in questa direzione. Votare contro l’aumento della Tari avrebbe assunto un valore simbolico significativo. La nostra non è demagogia, ma pura e semplice constatazione dei fatti".