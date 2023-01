"Votate oltre 150 delibere, un plauso a tutti i consiglieri"

Sono state 25 le sedute del consiglio comunale nel 2022 convocate dal presidente Francesco Luciani, per un totale di 153 atti discussi. Tra queste, anche le due sedute straordinarie del 29 aprile per la presa d’atto del recepimento del titolo di "Città di Macerata" conferito con decreto del Presidente della Repubblica e quella del 15 novembre per ricordare il 70° anniversario della proclamazione di Macerata Civitas Mariae. "Un plauso al Consiglio per aver portato a termine l’anno con l’approvazione di numerosi atti sia della maggioranza che della minoranza, in un clima di apertura, confronto e, sempre, nel massimo rispetto del ruolo che i consiglieri sono chiamati a ricoprire e nell’interesse della città – ha spiegato il presidente Luciani -. Ci tengo a sottolineare l’importanza delle due sedute di Consiglio straordinario durante le quali sono state approvate all’unanimità le due delibere proposte dalla presidenza. È stato un anno fantastico che ci ha permesso, inoltre, dopo le prime sedute, di tornare in presenza". La prima riunione del 7 febbraio, infatti, è stata convocata da remoto e, dopo la discussione di sei interrogazioni, ha visto l’approvazione della delibera relativa alle modifiche del regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Sono stati poi approvati l’ordine del giorno in merito alla tutela e restauro del Mausoleo Pantaleoni (Fratelli d’Italia) e la mozione relativa alla bonifica del sito contaminato alla Pieve (Movimento 5 Stelle). Durante l’assise dell’11 aprile sono state approvate la variazione al bilancio 20222024 al Dup 20222024, la ratifica alla variazione al bilancio di previsione adottata in via d’urgenza sul bilancio e l’adeguamento della grafica dei simboli araldici per il riconoscimento a Macerata del titolo di "Città". Nelle sedute del 30 e 31 maggio, durante le quali sono state discusse cinque interrogazioni, sono state invece approvate la determinazione e presa d’atto del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022-2025, l’approvazione delle tariffe Tari 2022. Nel Consiglio del 25 ottobre, invece, sono stati approvati la determina di programmazione della rete scolastica, l’adozione preliminare della variante al piano di recupero dell’ex Cras e l’ordine del giorno per la co-intitolazione dello stadio Helvia Recina a Pino Brizi.