Voto, Buldorini lancia la sfida: "Sarò al servizio dei cittadini"

"La politica mi dà soddisfazioni e finché continuerà a darmele garantirò il mio impegno. La mia scelta l’ho fatta quando sono diventato vigile del fuoco, giurando di fronte alla Costituzione e al ministro dell’Interno. Ho scelto, infatti, di mettermi a servizio dei cittadini ed essere dalla parte dello Stato. Oggi ad Appignano abbiamo la fortuna di vivere un benessere che ci è stato lasciato dalle generazioni passate. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto ciò, ma allo stesso tempo dobbiamo avere la capacità di riportare al centro queste persone e renderle un buon esempio di società per il futuro". Tutta la filiera istituzionale di governo, Regione e Provincia ha fatto quadrato sabato sera ad Appignano attorno a Luca Buldorini (nella foto) che ha lanciato una nuova sfida al sindaco uscente Mariano Calamita.

Una campagna elettorale la sua partita da piazza Umberto I, dove Buldorini ha voluto ringraziare tutti gli esponenti politici intervenuti per le loro testimonianze e per gli insegnamenti che sono riusciti a trasmettergli negli anni. "È stato un piacere portare ad Appignano i miei maestri, coloro che hanno saputo trasmettermi la saggezza per fare politica – ha detto –. Loro mi hanno sempre detto prima realizziamo e poi inauguriamo. Questa è la differenza sostanziale fra noi e gli altri. Lo abbiamo visto con il Punto salute e con la manutenzione stradale". Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, gli onorevoli Mirco Carloni e Giorgia Latini, la senatrice Elena Leonardi, i consiglieri regionali Renzo Marinelli, Anna Menghi e Pierpaolo Borroni, il segretario provinciale Udc Luca Marconi, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Belvederesi e il presidente della Provincia Sandro Parcaroli. Il governatore Francesco Acquaroli, invece, ha ricordato come "in questi tre anni e mezzo abbiamo avuto tante occasioni per vederci, ma non sufficienti per raccontare ciò che stiamo facendo. Nei primi giorni della nostra legislatura, sommersi da tutte le problematiche relative alla pandemia, avevamo approvato la legge sui borghi che destina il 10% della nostra programmazione europea a una finalità precisa: la rigenerazione sociale, urbana ed economica. Parliamo, dunque, di 100 milioni di euro che verranno banditi fino al 2027, con la finalità di sostenere la rinascita di questi luoghi".