Voto, Consalvi:: "Candidarmi?. Non lo farò"

"Non sono interessato a ricandidarmi". Esplicito e categorico Raffaele Consalvi, (nella foto) capogruppo consiliare di "Uniti per Cingoli" in minoranza, riguardo all’eventualità che intenda ricandidarsi. E Consalvi, che dal versante dell’opposizione ha svolto un ruolo costantemente determinato, motiva così la sua decisione: "Nella scorsa tornata elettorale, avevo accettato di presentarmi per spirito di servizio. Ma tutti sono utili, e nessuno indispensabile. Ora, dò una mano, mettendo a disposizione la mia utilità: nel momento attuale, secondo me, c’è bisogno d’un forte rinnovamento. Questa il primo presupposto relativo alla realizzazione di due esigenze. Poi dirò dell’altra. Per quella specifica, intanto c’è l’impegno per una preminente scelta, per operare riguardo all’attuazione dell’ipotesi di organizzare una lista a connotazione decisamente civica, chiaramente trasversale, con esponenti dell’associazionismo, del volontariato, insomma del sociale che caratterizza il territorio cingolano". E’ necessario puntare all’accredito di un’importante candidatura a sindaco. "Si sta lavorando – precisa Consalvi – per designare un candidato fortemente rappresentativo, noto e competente, che conosca i meccanismi della pubblica amministrazione. Contatti si vengono sviluppando, miriamo a concretizzarli definitivamente". Questa è l’esigenza primaria. Qual è l’altra? "Che per il bene di Cingoli – auspica – ci siano, nella prossima competizione elettorale, essenziali proposte politico-amministrative: due sole liste, in modo che non si verifichino dispersioni di voti".

Gianfilippo Centanni