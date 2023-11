Voto, il centrodestra si compatta: "Uniti per il bene dei cittadini"

Le prime mosse in vista delle elezioni amministrative di maggio sono in casa del centrodestra, che sta cercando di costruire un’alternativa all’attuale maggioranza di centrosinistra anch’essa impegnata nella ricerca di una nuova formazione, visto che il sindaco Andrea Gentili non potrà essere ricandidato. Dopo essersi presentati divisi nel 2019, infatti, è tornato il sereno tra i consiglieri di Azione Comune e del Centro Destra Sangiustese che si sono ricompattati. Così, da ieri, il gruppo guidato da Andrea Salvatori (nella foto con Elena Pompei) è stato sciolto per confluire all’interno del Centro Destra Sangiustese. "Una unità d’intenti per il bene di Monte San Giusto e dei sangiustesi ci ha aiutati a superare gli ostacoli che fino a ieri sembravano insormontabili e che spesso ci hanno portato a divisioni – spiega Salvatori –. Oggi invece possiamo dire che grazie a questo accordo saremo un centrodestra unito che continuerà a portare avanti un’opposizione responsabile e costruttiva fino alla fine del mandato. Continuando ad impegnarmi con determinazione e dedizione come ho sempre fatto, vorrei ringraziare, per il raggiungimento di questo primo traguardo, tutto il gruppo "Azione Comune" che in questi anni mi ha supportato; vorrei ringraziare il nostro attuale commissario di Fratelli d’Italia Pierpaolo Borroni che è stato determinante per il raggiungimento di questa unione e vorrei ringraziare tutti i cittadini sangiustesi che hanno creduto in me dandomi la possibilità di sedere sui banchi del consiglio comunale. Vorrei, infine, dire un ultimo grazie anche ad Elena Pompei e a tutti i ragazzi e le ragazze del gruppo Centro Destra Sangiustese che, con senso di responsabilità, hanno anch’essi permesso questa unità. Questo piccolo, ma importante passo in avanti è il primo mattone per la costruzione di basi solide che servirà a creare una valida alternativa a quella che oggi è l’amministrazione del nostro paese. Avanti tutta".