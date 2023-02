Voto unanime per la gestione pubblica dell’acqua

La città di Recanati all’unanimità ha votato l’altra sera in consiglio comunale perché sia mantenuto pubblico il servizio di gestione dell’acqua. Il tema era stato sollevato dal Partito Democratico (i consiglieri Andrea Marinelli e Gianfilippo Simoni) e dalla lista civica "Valore Futuro" di Graziano Bravi che hanno presentato una specifica mozione poi emendata con la proposta dei consiglieri Simone Simonacci e Pierluca Trucchia di Fratelli d’Italia. A votare favorevolmente è stato anche lo stesso sindaco Bravi che, sottolinea in una nota Fratelli d’Italia, "pur esprimendo perplessità sulla possibilità di realizzazione, ha ammesso di reputare quella consortile come l’opzione più auspicabile per il futuro gestore del servizio idrico dell’Aato 3. La volontà di Recanati – commentano Simonacci, Trucchia e il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Macerata Massimo Belvederesi –, di mantenere pubblico il servizio di gestione dell’acqua è un tassello fondamentale per scongiurare una messa a gara della fornitura: siamo felici di vedere anche da parte del Partito Democratico e della Giunta Bravi un atteggiamento positivo e disponibile alla società consortile, che riteniamo essere l’unica soluzione possibile per la gestione dell’acqua pubblica".