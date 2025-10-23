"Voucher idrico: fondi limitati. Ma altri aiuti per chi è in difficoltà"

"Non era e non è possibile procedere ad alcuna integrazione sull’importo stanziato per il voucher idrico, a causa di una mera questione di pertinenza del contributo ricevuto. Constatiamo con tristezza che qualcuno si abbandona a certe dichiarazioni solo per alimentare polemiche. A breve, ci sarà un bando per assegnare i buoni spesa alle famiglie in difficoltà".

Il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini ribatte così alle polemiche di Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, consigliere del gruppo di minoranza Centrodestra Unito. Entrambe avevano segnalato che circa trenta famiglie della città, pur avendo i requisiti, non erano rientrate nel voucher idrico per mancanza di fondi. Erano state soddisfatte solo 53 richieste, su un totale di 86. "L’ufficio ha ricevuto 86 domande per il voucher idrico: 53 sono risultate ammissibili, due sono pervenute fuori termine – spiega il sindaco Michelini – e le rimanenti sono rimaste inevase per esaurimento delle risorse assegnate all’ente. Il bando, disciplinato dall’Aato3, ha definito l’ammontare del contributo e a Porto Recanati è stata assegnata la cifra di 6.270 euro". Il primo cittadino sottolinea poi un altro aspetto. "Le disposizioni dell’Aato3 prevedono l’applicazione dello sconto direttamente in bolletta – osserva Michelini –. Qualsiasi ulteriore intervento, infatti, avrebbe comportato l’erogazione di un contributo non riferibile all’utenza idrica, rendendo l’azione non conforme al regolamento. Le modalità di accesso e i limiti questa prestazione sono noti e dovrebbero esserlo anche da chi ha ricoperto in passato un ruolo istituzionale".

Il sindaco tuttavia assicura che saranno attuati degli interventi per aiutare le famiglie indigenti: "L’amministrazione, in segno di vicinanza verso chi tutti i giorni affronta difficoltà economiche, sta lavorando a un nuovo bando per l’erogazione di buoni spesa destinati alle famiglie meno abbienti. Il sostegno ai cittadini – afferma ancora Michelini – è un’attività costante del Comune, realizzata attraverso i buoni alimentari (gift card), contributi economici straordinari e pacchi alimentari. Attività che quotidianamente sono portate avanti, ma che le consigliere Ubaldi e Sabbatini, colte da strumentale distrazione, ignorano".

Giorgio Giannaccini