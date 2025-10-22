Voucher idrico, mancano i fondi: "Sono state escluse 33 famiglie"

"Per indisponibilità dei fondi, il Comune non ha erogato il voucher idrico a 33 famiglie che ne avevano diritto perché ammesse alla graduatoria. Su 86 domande, ne sono state soddisfatte solo 53. Questa è stata una scelta politica. La giunta ci ripensi e faccia una variazione di bilancio per aiutare quelle famiglie". A sollevare il caso sono Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, entrambe consigliere comunali del gruppo di minoranza Centrodestra Unito a Porto Recanati. Le due esponenti dell’opposizione chiedono di fare qualcosa di concreto per le famiglie escluse, e lanciano feroci critiche all’amministrazione del sindaco Andrea Michelini.

"In questi giorni, un discreto numero di famiglie portorecanatesi si è vista recapitare dal Comune un lettera – spiegano Ubaldi e Sabbatini –. In breve queste famiglie, pur avendone i requisiti, non sono rientrate nel voucher idrico del 2025. Questo strumento, approvato con delibera dell’Aato 3, prevede uno sconto sugli importi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato. L’importo è pari a 30 euro per ciascun componente del nucleo familiare". Centrodestra Unito va poi sullo specifico, con tanto di numeri alla mano per quanto la città. "Il contributo totale stabilito dall’Aato 3 per Porto Recanati è stato di 6.270 euro – riprendono Ubaldi e Sabbatini –. Le domande pervenute e ritenute valide sono state 86. Con 6.270 euro sono state soddisfatte 53 domande e lasciate fuori 33. Ora ci chiediamo cosa abbia impedito all’assessore ai servizi sociali Sonia Alessandrini di interfacciarsi con l’assessore al bilancio Loredana Zoppi per una semplice variazione di bilancio, e destinare anche solo 5mila euro come contributo aggiuntivo in favore delle 33 famiglie rimaste fuori".

Infatti, incalzano di nuovo Ubaldi e Sabbatini, "sono queste le scelte politiche che ci aspettiamo dal sindaco e dall’assessore ai servizi sociali. Piccole scelte dal punto di vista economico, ma di grande valore sociale. Non è beneficenza e non è carità – osservano ancora –, ma è mettersi al fianco dei cittadini. Ma voi, quando mai. Assessore Alessandrini è ancora in tempo per accogliere il nostro suggerimento. Sarebbe un piccolo gesto di vicinanza alle famiglie portorecanatesi. Basta fare una semplice variazione di bilancio, del resto ne avete fatte talmente tante e molto più copiose quando si è trattato delle richieste dell’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti".

Giorgio Giannaccini