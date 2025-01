Voucher in arrivo per gli asili nido: "Aiuti alle famiglie"

Agevolazioni in arrivo mirate al sostegno delle rette che le famiglie pagano per usufruire dell’asilo nido comunale Girotondo, ma anche per coloro che portano i propri figli in asili privati o fuori dal territorio di Corridonia. Si tratta di una doppia misura derivante dall’impiego di fondi sovracomunali.

"Parliamo di due avvisi diversi – ha illustrato l’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni (nella foto) –. Ci sono delle risorse per oltre 30mila euro provenienti dal Fondo solidarietà che lo Stato eroga direttamente ai Comuni, e noi abbiamo scelto di destinarli al servizio di asilo nido tramite voucher, sia per chi frequenta le strutture private, sia per chi porta i figli in asili comunali ma fuori dal nostro territorio. Quest’ultima possibilità è rivolta alle famiglie residenti a Corridonia, che così potranno vedere le loro rette ridotte, mentre chi usufruisce del nostro asilo nido Girotondo, attraverso il fondo regionale “0-6 anni“ rivolto proprio ai servizi educativi, vedrà la retta di febbraio ridotta in quanto sarà rimborsata una quota per chi da settembre a dicembre 2024 ha pagato più del bonus nido erogato dell’Inps – ha sottolineato –. Si tratterà quindi di un conguaglio, in cui l’importo effettivo del contributo sarà determinato fino a 100 euro mensili per coloro che hanno un Isee fino a 40mila euro, e di 50 euro mensili per coloro che hanno un Isee oltre 40mila euro".

Nel caso degli asili nido privati e fuori dai confini del Comune, le domande potranno essere inviate dal 20 gennaio fino al 28 febbraio.

