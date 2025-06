Voucher per l’acqua. Ci sono 21mila euro

Voucher idrico per aiutare le famiglie con difficoltà economica a fare fronte alle bollette dell’acqua: disponibili appena 21mila euro per Civitanova. È quantificato in 30 euro per ciascun componente del nucleo familiare che ottiene l’agevolazione. Può essere chiesto da intestatari di utenze domestiche con un Isee familiare non superiore a 20mila euro. Nel caso di famiglie con cinque o più persone, il limite Isee sale a 30mila euro. La domanda va presentata in Comune entro il 31 luglio. L’amministrazione ha 21.630 euro da distribuire. Si sta procedendo all’approvazione di un apposito avviso pubblico, con i criteri per la formazione della graduatoria.