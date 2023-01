Atto di indirizzo, firmato dalla giunta di Tolentino, per l’area lavori pubblici e manutenzioni affinché metta in atto le procedure per l’affidamento degli incarichi per l’acquisizione dello studio di vulnerabilità sismica della casa di riposo. Essendo l’edificio di proprietà comunale, l’acquisizione dello studio e l’affidamento degli incarichi, è di competenza dell’ente. Per l’affidamento si prevede un impegno di spesa per un importo complessivo di 45.000 euro, di cui 37.893 euro trovano copertura al capitolo di bilancio del corrente esercizio, mentre la restante somma sarà impegnata nel bilancio 2023 in fase di redazione.