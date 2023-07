Vuole farla finita, ragazzi chiamano i carabinieri che riescono a salvarlo

Carabinieri eroi salvano un uomo che aveva tentato di farla finita, anche grazie alla segnalazione di alcuni ragazzi. È successo a Tolentino, in zona Pace. Martedì, intorno alle 20, la pattuglia del servizio di pronto intervento del nucleo operativo radiomobile stava passando vicino all’area commerciale, quando è stata attirata da alcuni giovani. Questi, piuttosto scossi, hanno avvisato i militari di aver visto una persona appesa, con una corda al collo, sopra una scalinata poco distante. In pochi secondi i carabinieri hanno raggiunto la scala antincendio indicata e hanno trovato l’uomo sospeso da terra e privo di sensi. Pur vedendolo immobile, hanno avuto la prontezza di sollevarlo di peso dalle gambe, sostenendolo e allentando subito la tensione del cappio fino a sfilargli la corda. Una volta steso a terra, in contatto con gli operatori del 118, hanno adottato tutte le procedure di primo soccorso, constatando che fortunatamente l’uomo (una persona adulta), pur incosciente, stava respirando. Il personale sanitario, giunto in pochissimi minuti, ha rilevato l’anossia (insufficienza di ossigeno) e proceduto con le cure del caso per poi trasportarlo all’ospedale di Macerata. Il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. L’uomo oggi è fuori pericolo; il gesto sarebbe verosimilmente dovuto ad uno stato di forte crisi, a cui era seguita anche assunzione di psicofarmaci. Ma la collaborazione tra giovani cittadini e forze dell’ordine ha permesso di salvargli la vita.

Lucia Gentili