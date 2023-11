’Walk in progress’: domani pomeriggio la passeggiata di San Martino

Domani edizione speciale di "Walk in progress... Passeggiata di San Martino" a Tolentino, in collaborazione con Alessandra Aramini (massofisioterapista, laureata in scienze motorie). È organizzata da Hub 62029, Pro loco 2.0 e Comune. Iscrizioni 5 euro alle 15 in piazza della Libertà (per partire alle 15.30): camminata, più sacchetto di biscotti di San Martino più tè caldo. Consigliata l’abitudine alla camminata. Informazioni al 3383955280.