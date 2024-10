Water in ceramica abbandonati in zona sud: "Una vergogna"

Continuano, purtroppo, gli abbandoni selvaggi di rifiuti lungo la zona sud di Porto Recanati. Stavolta, ignoti hanno gettato a terra diversi gabinetti in ceramica a lato della strada che passa in viale della Repubblica. A segnalarlo è stata una residente che vive in quel quartiere, condividendo così alcuni scatti della sporcizia sui social network. "Io abito lì e vedere la zona trasformata in una discarica mi fa veramente arrabbiare – dice la donna –. Chi abbandona così i rifiuti dovrebbe essere multato e obbligato a raccogliere tutto per portarlo nell’isola ecologica. La nostra zona non è un campo nomadi, qui ci abitano persone per bene, rispettose del posto dove vivono. Sono stufa: è ora che chi di dovere installi delle telecamere per beccare questi incivili". Sempre in viale della Repubblica, erano state abbandonate qualche anno fa delle lastre ondulate in amianto che in seguito vennero rimosse dal Comune.