Wax: album da ascoltare e autografare

direttamente alla galleria del centro commerciale Val di Chienti per incontrare i fans. Wax, ventenne cantante protagonista nell’ultima edizione del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, sarà domani dalle 17.30, a Piediripa, per firmare le copie del suo primo album omonimo. Star della scuola più famosa della televisione italiana, Wax (nome d’arte di Matteo Lucido), ha già regalato al suo pubblico quattro inediti: Turista per sempre, Ballerine e guantoni, Grazie e Anni ’70. A questi, si aggiungono un pezzo inedito e la cover live "Laurea ad honorem" di Marracash. Un’occasione imperdibile per i visitatori della Galleria, che potranno dedicarsi allo shopping e, in più, conoscere dal vivo questa giovane artista di origini milanesi che, fin dal primo momento, anche per la caratteristica cicatrice sul viso aveva attirato la curiosità del pubblico. Sul palco potranno salire per la foto con l’artista, solo coloro che avranno il suo cd che verrà autografato. Il disco sarà in vendita dea Unieuro e alla libreria Giunti al punto del centro commerciale Val di Chienti. Per maggiori informazioni è consultabile il sito centrovaldichienti.it e i profili social del centro commerciale.