Webboh: arrivano le star di TikTok Sul palco Baruto, Vavalà e Zagato

Domani, alle 18, arriveranno le star della Generazione Z nel centro commerciale "Cuore Adriatico" di Civitanova, dove si terrà la finalissima del "Boh Talent - Be Our Hero". Si tratta del talent canoro di Webboh, la community della Gen-Z più importante d’Italia con oltre 2,4 milioni di follower su Instagram e TikTok. La manifestazione sarà condotto da Andrea Prada. Sul palco si sfideranno per la vittoria Nicole Laggia, Melissa Marcelli, Manuel Meledina, Niha, Cvnesin e Lorenz Simonetti. A decretare la miglior voce emergente della Generazione Z italiana ci saranno dei giudici d’eccezione amatissimi dai teenager ovvero il creator Davide Vavalà, la star dei social Aurora Baruto, lo youtuber Gianmarco Zagato, il cantante e creator Diego Lazzari e uno delle voci più belle dell’ultima edizione di Amici, il maceratese Piccolo G. L’ingresso è gratuito. A seguire gli ospiti saranno a disposizione per un meet & greet.