Weekend all’insegna dell’Argentina Serata e incontro dedicati al tango

Saranno il bianco e il celeste i colori predominanti del calendario di iniziative previste questo fine settimana a Potenza Picena: una due giorni tutta dedicata all’Argentina e al legame storico che da sempre caratterizza le due comunità. "Sono davvero tanti i potentini che in passato hanno lasciato la città stabilendosi nello stato sudamericano. Ne abbiamo traccia tangibile, monumentale, con la Piramide De Mayo. Ma anche con le testimonianze delle tante famiglie che hanno visto partire e, in alcuni casi, tornare dopo anni i propri congiunti – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Tommaso Ruffini –. Questo ha fatto sì che si consolidasse un’amicizia, oltre la distanza, da celebrare. Per l’estate abbiamo scelto di dedicare alla comunità e alla cultura argentina un intero weekend di appuntamenti". Si inizierà questo pomeriggio alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica "Tango" nella sala Boccabianca, organizzata dal circolo fotografico Il Faro di Civitanova. La mostra sarà visitabile anche il 15 e 16 luglio, a ingresso libero.

A seguire, dalle 21, torneo di Trucco al Belvedere Donatori di Sangue (per info e iscrizioni il Caffè dello Sport, 338 1604736). Domani, invece, serata di tango argentino con conferenza e spettacolo, promossa da Francesco Sagripanti e Maria Solipaca, in occasione della indipendenza argentina. Si ricorderanno le storie degli italiani emigrati nel paese delle Ande, in particolare le vicende dei tanti marchigiani che lì approdarono. Anche in questo caso appuntamento alle 21, nel Belvedere Donatori di Sangue.