Weekend amaro per Baldassarri

Movimentato il weekend inaugurale del Mondiale Supersport per Lorenzo Baldassarri. In Australia il montecosarese ha concluso al 9° posto la seconda gara iniziata dopo 2 ore di ritardo, mentre nella prima era stato costretto al ritiro quando era quarto ed aveva rimontato dato che scattava dalla 14ª casella. Detto della prima manche, la seconda è scattata in ritardo per l’olio rimasto in pista in una gara precedente e si è deciso di ridurne la durata a soli 9 giri. Un inconveniente non da poco perché Balda scattava dalla 16ª posizione e ha avuto poco tempo per rimontare. Lo ha fatto benissimo raccogliendo 7 punti. La conferma che la Ducati Panigale V2 sia competitiva l’ha data Montella che si è aggiudicato entrambe le manche di Phillip Island. "Il problema è stato sabato – ha detto il pilota – se fossimo arrivati quarti saremmo stati davanti in entrambe le gare. Sono contento della moto che la squadra ha preparato. Mi fido molto di Orelac". Prossimo appuntamento dal 22 marzo in Catalogna.

Andrea Scoppa