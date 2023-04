Weekend con i piatti della cucina greca

Partirà oggi a Porto Recanati la 26ª edizione di "Grecia in Festa", format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso. Il via alle 18, lungo largo Porto Giulio, con la manifestazione che andrà avanti fino a martedì (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito e non sarà necessaria la prenotazione. Chiunque potrà così gustare piatti della cucina greca tradizionale, con possibilità di servizio da asporto e take away). La Taberna Itaca proporrà pietanze molto note come pita feta, pita hallumi, suvlaki, grigliata mista, pita lukanico.