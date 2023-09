Weekend con "Tolentino Arte": quaranta quadri colorano via Ozeri

Anche quest’anno le pareti di via Ozeri, a Tolentino, tornano a colorarsi grazie alla "Tolentino Arte", la tradizionale mostra di quadri realizzati dagli allievi dell’associazione "Laboratorio dell’arte". Le opere di chi frequenta la Scuola di pittura diretta dal prof Roberto Di Dionisio, sabato e domenica abbelliranno la storica via del centro, in occasione delle feste di San Nicola. Maestro d’arte, fondatore e insegnante dei corsi nelle sue scuole itineranti, Di Dionisio da oltre trent’anni porta avanti con passione l’insegnamento, coinvolgendo persone di ogni età. Ecco perché nell’esposizione, giunta alla 32esima edizione, una speciale sezione è dedicata ai bambini. La Tolentino Arte sarà aperta sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 10 alle 24. Domenica alle 11 è prevista la consegna dei diplomi ai partecipanti. In mostra le opere di 40 allievi del posto e tanti altri Comuni del territorio. Ecco i protagonisti. Partecipanti sezione adulti: Roberta Balestrini, Daniela Discepoli, Daniela Marcantoni, Lucia Ortenzi, Cecilia Petteruti, Daniela Rigobello, Daniela Severini, Paolo Lupi, Ezio Sassaroli, Graziella Antinori, Giuseppina Bianchini, Umberto Cartechini, Angela Catolfi, Patrizia Gardelli, Stefano Meo, Violetta Monachesi, Orsola Nardi, Patrizia Pezzanesi, Margarete Potts, Rosaria Sampaolesi. Sezione bambini 6-13 anni: Sofia Caldarelli, Anita Cardinali, Daniele Carradorini, Asya Ciarapica, Sara Dragomir, Alessia Ferranti, Andrea Liberti, Iris Mladin, Gaia Mottola, Beatrice Ortenzi, Andrea Palmisano, Filippo Quintili, Tamara Rinaudo, Laura Rosa Rocchetti, Leonardo Simonelli, Alessio Vissani, Leonardo Zega. Esporranno come ospiti d’onore Antonietta Crucianelli e Giuseppina Trippetta (Giusy). I quadri sono il frutto delle tecniche apprese frequentando i corsi proposti dalla scuola itinerante di pittura che Di Dionisio propone in diversi Comuni: Tolentino, Macerata e da quest’anno anche Ripe San Ginesio . Le iscrizioni alla scuola, che a Tolentino si trova in via Rutiloni 10, sono aperte: è possibile telefonare al 3287665051.

Lucia Gentili